Ромашкин: турмаршрут "золотое кольцо" в Узбекистане не окупится быстро

Узбекистан готов вложить полмиллиарда долларов на создание нового туристического бренда – "золотого кольца" на территории Ташкентской области. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что подобные проекты нужно реализовывать постепенно, чтобы приучить туристов к новым культурным центрам.

В состав нового маршрута планируют включить города Зангиота, Бостанлык, Паркент, Ангрен, Ахангаран, Бука и Чиназ. По мнению российского эксперта, узбекским властям нужно быть готовым к том, что быстро подобные проекты не окупаются, а малоизвестные города и вовсе могут отпугнуть потенциальных гостей.

"Создание туристических брендов – это полезная стратегия. "Золотое кольцо" в России – пример удачного и узнаваемого бренда, которому уже полвека. Но надо понимать, что быстрой отдачи от таких проектов ждать не следует. Требуется много времени, усилий и вложений, чтобы тот или иной маршрут был узнаваем и привлекал гостей", — подчеркнул Ромашкин.

Кроме того, представитель туротрасли предостерег узбекистанских коллег от поспешных и опрометчивых ожиданий от подобного бренда, учитывая список городов, входящих в новый маршрут. По его мнению, Узбекистан известен за рубежом, прежде всего, Самаркандом, Бухарой, Хивой и Ташкентом, а малоизвестные за границей названия могут попросту отпугнуть туристов.

"На мой взгляд, приучать гостей к новым местам стоит постепенно, предлагая смешанные туры, куда будут включены уже известные культурные центры – бриллианты Центральной Азии, а также ранее непопулярные города. К тому же, для успешного продвижения страны государство и бизнес должны следовать за туристом, влкадываясь и развивая объекты, которые ему интересны, а не предлагать ему что-то свое на пустом месте", — пояснил эксперт.

При этом саму идею комплексных поездок, охватывающих несколько городов, Ромашкин поддерживает. Это позволяет и туристу экономить время и средства, охватив больше интересных мест, и представителям туриндустрии наладить работу и создать комфортную инфраструктуру, не распыляя силы и средства.

Подробный комментарий российского эксперта о предлагаемом в Ташкентской области проекте слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.