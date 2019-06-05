Слова Газманова и плакат в школе: Милана Пак об успехе на "Новой волне"

Представительница Узбекистана Милана Пак стала призером детского вокального конкурса "Новая волна", заняв третье место. В интервью Sputnik она рассказала о своих впечатлениях от конкурса и поделилась своей заветной мечтой.

По словам юной артистки, своим выступлением она в целом довольна, но не намерена останавливаться на достигнутом.

"Я, конечно, волновалась, но, думаю, что справилась с собой. Впрочем, могла бы и лучше выступить. Перед выходом на сцену я не думаю о местах, для меня главное – что я буду делать, как спою. Главное – понравиться самой себе и зрителю. Судя по реакции зала, это получилось", — заметила Милана.

Узбекскую конкурсантку впечатлил состав жюри "Новой волны", в состав которого входили звезды российской эстрады и педагоги. По завершению второго дня конкурса к ней подошел Олег Газманов.

"Он сказал, что я молодец, что Узбекистан должен гордиться мной", — не без стеснения вспоминает юная певица, добавив, что ей понравились все судьи конкурса – настоящие профессионалы своего дела.

На родине за Милану Пак болели все знакомые и друзья, а когда она вернулась в школу, дети приветствовали ее еще из окон.

"Они кричали: "Милана, поздравляем!", а потом даже плакат нарисовали по такому случаю", — добавила девочка.

Милана Пак мечтает о большой сценической карьере, а также хочет когда-нибудь спеть вместе с кем-нибудь из своих кумиров – Арианой Гранде или Бейонсе.

Подробнее о впечатлениях призера от детской "Новой волны" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.