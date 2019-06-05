Зубец том, что ждет доллар и почему все скупают золото

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал о положении американской валюты и объяснил, почему многие страны скупают золото.

По словам эксперта, целый класс экономистов предрекают кризис доллару и американской экономике уже на протяжении 15 лет. И безусловно предпосылки для этого есть.

Но США в свою очередь и выпускает мировую валюту, что делает их мировым эмиссионным центром.

"Самая лучшая инвестиция- это недвижимость, земля и собственное образование. Они переживут любой мировой кризис", - рассказал Алексей Зубец для Sputnik Таджикистан.

Эксперт объяснил также, ряд центробанков скупают золото. Драгоценный метал рассматривается игроками мирового рынка так же, как защитный инструмент на случай кризиса и краха доллара.

Экономист о том, зачем Узбекистан продает столько золота>>>

Напомним, что в 2019 году Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. На втором месте по продажам расположилась Монголия. Она продала 3,4 тонны золота. Замыкает тройку экспортеров Таджикистан с отметкой в одну проданную тонну.