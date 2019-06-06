Тюрденев: наследие Пушкина и сегодня объединяет народы России и Узбекистана

В Ташкенте в День русского языка состоялась церемония возложения цветов к памятнику Александру Пушкину, родившемуся ровно 220 лет назад. По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, наследие поэта не только сближает народы, но и помогает лучше понять русскую культуру и традиции.

Выступая перед собравшимися, глава дипмиссии подчеркнул, что в Узбекистане всегда было особое отношение к Пушкину и его творчеству.

"Символично, что реализация проекта по изданию на узбекском языке стотомника русской литературы началась именно с публикации произведений Пушкина , внесшего огромный вклад в становление русской литературы и драматургии. Именно в Узбекистане было создано первое общество пушкиноведов, что свидетельствует о внимании республики к русскому классику", — подчеркнул Тюрденев.

Российский посол добавил, что и сама площадь, где установлен памятник, притягательно для жителей и гостей города, а монумент поэту можно по праву назвать одним из лучших.

Выступление Владимира Тюрденева слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.