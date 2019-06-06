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Адиль Гусейнов

Адиль Гусейнов: пост помогает решить духовные проблемы и побороть стресс

© Sputnik /
Радио
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Теолог Гаджи Адиль Гусейнов рассказал в чем главная польза поста в священный месяц Рамадан.

Этот месяц священен для каждого мусульманина, так как он помогает решить духовные проблемы и избавиться от стресса, заявил теолог Sputnik Азербайджан.

"Пост – это не только отказ от еды и питья, это своего рода тренинг духовности", — отметил Гусейнов.

"Ведь мы должны контролировать что и как мы говорим, так и человек во время поста контролирует свои желания, мысли и поведение. Философия месяца Рамадан это прежде всего - умение сострадать", - добавил Гаджи Адиль Гусейнов.

В месяц Рамадан мусульмане соблюдают строгий пост. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам.

Альбир Крганов
© Sputnik / Александр Натрускин
Крганов рассказал, кто может держать пост на "льготных" условиях
Беременные или кормящие женщины могут в период Рамадана не держать пост. Если человек служит в армии или находится в заключении, он не может держать пост не по своей вине, а по обстоятельствам. Потом он должен восполнить его день за день. Больные люди, которые должны принимать лекарства, тоже освобождаются от поста.

Теги:
пост, Рамадан, Рамадан



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