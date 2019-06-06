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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов
Sputnik

Норов рассказал о первостепенной задаче ШОС в Центральной Азии

Радио
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что с момента своего основания ШОС рассматривает противодействие незаконному обороту наркотиков как одну из своих важнейших задач.

Сейчас участники объединения сосредоточены на объединении усилий в борьбе с наркотрафиком из Афганистана, отметил Владимир Норов. 

Во второй половине 2019 года по инициативе Казахстана планируется проведение операции "Паутина", которая предусматривает совместные меры спецслужб стран ШОС в борьбы с наркоугрозой, сокращением посевов наркокультур и уменьшения спроса на них среди населения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лавров: страны ЦА должны усилить обмен оперативными данными о наркотрафике
Членов ШОС очень настораживает тот факт, что террористические группировки пытаются использовать наркобизнес для финансирования своей деятельности, рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан. Особую опасность представляют попытки запрещенных группировок перехватить маршруты из Афганистана в ЦА не только для перевозки наркотиков, но и для переброски своих боевиков.

"Страны – члены ШОС сейчас обсуждают вопрос создания антинаркотической структуры. Такая структура необходима для объединения наших усилий", — заявил Владимир Норов.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, Борьба с терроризмом, Владимир Норов, безопасность, ШОС



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