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Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций, полномочный представитель Президента Делового Совета ЕАЭС Станислав Наумов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, почему Узбекистану и Таджикистану не стоит спешить в ЕАЭС

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Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций, полномочный представитель Президента Делового Совета ЕАЭС Станислав Наумов в рамках в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума рассказал о форматах взаимодействия со странами ЦА.

По словам эксперта, скорого расширения географии ЕАЭС в ближайшее время ожидать не стоит и это даже хорошо.

"В этом смысле главное не попасть в ту же ловушку, в которую в свое время угодил ЕС, быстро принимая в свои ряды новых членов, а потом пересматривая из-за этого ряд уже сложившихся договоренностей и положений. Думаю, и Узбекистан, и Таджикистан вполне эффективно могут сотрудничать в рамках наблюдателей, постепенно интегрируясь в организацию", — отметил Наумов.

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Он уверен, что прежде всего Узбекистан интересен странам ЕАЭС как страна с мощным транзитным потенциалом, обладая географическими преимуществами, будучи когда-то частью древнего сухопутного Шелкового пути.

Еще одна сфера взаимодействия республики с членами ЕАЭС – гармонизация тарифно-таможенных процедур, в то том числе для столь востребованной на российском и других рынках сельскохозяйственной продукции.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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