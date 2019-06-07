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Автоэксперт Вячеслав Субботин

Автоэксперт назвал главные условия для успешного возвращения Ravon в РФ

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Автоэксперт Вячеслав Субботин предположил, что может ждать Ravon по возвращению на российский рынок.

По словам эксперта, Ravon не был забыт российскими потребителями даже во время перерыва с поставками. Ведь ранее завезенные партии продолжали продаваться в РФ.

Ravon (или бывший Daewoo) давно знаком российскому потребителю. Еще со времен флагманской Daewoo Nexia, которая давно зарекомендовала себя как надежный автомобиль за небольшие деньги.

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Основные конкуренты для Ravon в России это Kia и Hyundai. Также в этой ценовой категории могут посоревноваться некоторые модели концерна Volkswagen: Skoda Rapid и Volkswagen Polo. 

Вячеслав Субботин отметил, что российский производитель "АвтоВАЗ", вы пуская новые модели сейчас пытается уйди в другую ценовую группу.

Поэтому шансы Ravona на удачное возвращение довольно велики. 

"Российский потребитель знает эту марку хорошо. Знает этот завод, знает о качестве", - рассказал Субботин.

Презентация нового автомобильного бренда RAVON
© Sputnik / Евгения Новоженина
Ravon возвращается в Россию: названы новые цены на автомобили
Главное это ловко проводить ценовую политику и хорошо представлять и рекламировать автомобили Ravon. Если грамотно будет выстроена пиар-компания по продвижению бренда на рынке, будут и продажи. По словам эксперта именно реклама, а точнее ее отсутствие была главной проблемой Ravon.

Теги:
Узавтопром, автомобили, автопром, Автоваз, GM Uzbekistan, Ravon Nexia, Ravon R4, Ravon R2, Ravon, ravon



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