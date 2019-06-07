Автоэксперт назвал главные условия для успешного возвращения Ravon в РФ

По словам эксперта, Ravon не был забыт российскими потребителями даже во время перерыва с поставками. Ведь ранее завезенные партии продолжали продаваться в РФ.
Ravon (или бывший Daewoo) давно знаком российскому потребителю. Еще со времен флагманской Daewoo Nexia, которая давно зарекомендовала себя как надежный автомобиль за небольшие деньги.
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Основные конкуренты для Ravon в России это Kia и Hyundai. Также в этой ценовой категории могут посоревноваться некоторые модели концерна Volkswagen: Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
Вячеслав Субботин отметил, что российский производитель "АвтоВАЗ", вы пуская новые модели сейчас пытается уйди в другую ценовую группу.
Поэтому шансы Ravona на удачное возвращение довольно велики.
"Российский потребитель знает эту марку хорошо. Знает этот завод, знает о качестве", - рассказал Субботин.