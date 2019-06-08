17:52 08 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Страх показаться глупым
© Sputnik /

Страх насекомых

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Лето – это не только пикники и поездки на дачу, но и сезон активности насекомых. И последний факт, мягко говоря, вас не очень радует. При виде гусениц и жуков вас просто трясёт, чего стоит только одна фотография уховёртки! А теперь приготовьтесь: на каждого человека приходится около 250 миллионов особей насекомых. Страшно?

Насекомые – самая крупная группа организмов, обитающих на Земле. Они живут повсюду: в наших домах, офисах, в парках и на садовых участках. Но если боязнь ядовитых насекомых ещё можно как-то объяснить, то страх перед какой-нибудь букашкой иррационален.

Никакие аргументы здесь не работают. Но как часто в жизни мы сталкиваемся с насекомыми, которые действительно могут причинить нам вред?

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, энтомологом и пресс-секретарём Зоомузея МГУ Ильёй Гомырановым и носителем страха Анной, разбираемся, почему мы испытываем отвращение к насекомым, какие устоявшиеся мифы про них – ложь и как усмирить свой страх, чтобы не испортить себе лето да и, впрочем, всю жизнь?

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Дипломатия панд. Мягкая сила по-китайски
Из Китая с любовью: как панды Жуи и Дин-Дин освоились в Москве – видео
Как уберечься от гастрита
Гастрит: что провоцирует болезнь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054