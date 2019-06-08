Страх насекомых

Лето – это не только пикники и поездки на дачу, но и сезон активности насекомых. И последний факт, мягко говоря, вас не очень радует. При виде гусениц и жуков вас просто трясёт, чего стоит только одна фотография уховёртки! А теперь приготовьтесь: на каждого человека приходится около 250 миллионов особей насекомых. Страшно?

Насекомые – самая крупная группа организмов, обитающих на Земле. Они живут повсюду: в наших домах, офисах, в парках и на садовых участках. Но если боязнь ядовитых насекомых ещё можно как-то объяснить, то страх перед какой-нибудь букашкой иррационален.

Никакие аргументы здесь не работают. Но как часто в жизни мы сталкиваемся с насекомыми, которые действительно могут причинить нам вред?

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, энтомологом и пресс-секретарём Зоомузея МГУ Ильёй Гомырановым и носителем страха Анной, разбираемся, почему мы испытываем отвращение к насекомым, какие устоявшиеся мифы про них – ложь и как усмирить свой страх, чтобы не испортить себе лето да и, впрочем, всю жизнь?

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