"Я твоего мнения не спрашивал!" Почему мы так остро воспринимаем критику?

Выложил ты в соцсеть свой маленький литературный шедевр, фотосессию или рассказ о достижениях на работе – а в комментарии сразу налетает толпа критиков. Это неправильно, это можно улучшить, и вообще надо наоборот. А потом, при личной встрече, они удивляются, почему ты на них обиделся: как так, ведь они искренне хотели помочь и дать дружеский совет!

Почему мы так остро реагируем, когда нас кто-то критикует? Как отличить реальное желание поддержать и принести пользу от троллинга и самоутверждения? А всегда ли мы сами критикуем конструктивно и не обидно? Как делать замечания так, чтобы человек принял их и не расстроился?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Консультировали специалист портала hh.ru Елена Лондарь и психотерапевт и клинический психолог Мария Разлогова.

Эпизод подготовлен при поддержке портала Headhunter.

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