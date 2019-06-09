"Я отказался от пластиковых пакетов". Как перейти к осознанному потреблению

Из одного дерева можно произвести порядка 2,5 тысячи бумажных стаканчиков. Значит, потребляя кофе один раз в день, восемь человек "выпьют" одно дерево за год. Кофе с собой ежедневно покупают больше 20% россиян. Это значит, что каждый день мы тратим на кофе 13 тысяч деревьев – больше 4 миллионов в год. А в других странах? Во всём мире? А куда потом деваются эти стаканчики? А весь остальной мусор?
На самом деле, жить, не нанося вреда природе, вполне реально. Более того, из этого можно даже извлечь выгоду: сэкономить на покупках, завести новых друзей, получить скидку в магазине, помочь благотворительности. Достаточно знать, как полезно использовать бытовой мусор и куда сдавать старые ненужные вещи.
В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают подходы к осознанному потреблению, делятся лайфхаками и рассказывают, как без труда и с пользой сделать свою жизнь "zero waste".
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