"Я отказался от пластиковых пакетов". Как перейти к осознанному потреблению

В России каждый год накапливается 40 миллионов тонн мусора. Из них одних только пластиковых пакетов 133 тысячи тонн! Этот мусор оставляем мы. Но сами не замечаем как, ведь эти тонны складываются из мелочей. Между тем, каждый может очень легко сократить свои отходы, перейдя к осознанному потреблению. Как это сделать?

Из одного дерева можно произвести порядка 2,5 тысячи бумажных стаканчиков. Значит, потребляя кофе один раз в день, восемь человек "выпьют" одно дерево за год. Кофе с собой ежедневно покупают больше 20% россиян. Это значит, что каждый день мы тратим на кофе 13 тысяч деревьев – больше 4 миллионов в год. А в других странах? Во всём мире? А куда потом деваются эти стаканчики? А весь остальной мусор?

На самом деле, жить, не нанося вреда природе, вполне реально. Более того, из этого можно даже извлечь выгоду: сэкономить на покупках, завести новых друзей, получить скидку в магазине, помочь благотворительности. Достаточно знать, как полезно использовать бытовой мусор и куда сдавать старые ненужные вещи.

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают подходы к осознанному потреблению, делятся лайфхаками и рассказывают, как без труда и с пользой сделать свою жизнь "zero waste".

Слушайте подкасты РИА Новости.