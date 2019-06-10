Альпинист из РФ рассказал, чем его поразили узбекистанцы в горах

"Узбеки положительно себя проявляют со стороны бойцовских качеств. Они хорошо развиты физически", - подчеркнул Машков в ходе пресс-тура в войска ЦВО.
Он обратил внимание на то, что нередко сталкивался в горах с альпинистами из Узбекистана, которые оказывались "очень преданными товарищами".
"Если вы в горах идете с ними в одной команде, узбеки никогда тебя не бросят. Будут с тобой до конца, рискуя собственной жизнью – это их кредо", - утверждает офицер.
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Напомним, в июне узбекистанцы приедут на совместные учения в рамках сотрудничества с Россией в Центр горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае. Там военные будут отрабатывать преодоление различных горных препятствий: скалы, реки, осыпи, снежные и ледовые покровы, восхождение на перевалы и горные вершины.