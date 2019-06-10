Альпинист из РФ рассказал, чем его поразили узбекистанцы в горах

В июне узбекские военнослужащие приедут на учения в Центр горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае.

Офицер отделения физподготовки Центрального военного округа, альпинист Алексей Машков рассказал, какое впечатление производят узбекистанцы во время совместных тренировок.

"Узбеки положительно себя проявляют со стороны бойцовских качеств. Они хорошо развиты физически", - подчеркнул Машков в ходе пресс-тура в войска ЦВО.

Он обратил внимание на то, что нередко сталкивался в горах с альпинистами из Узбекистана, которые оказывались "очень преданными товарищами".

"Если вы в горах идете с ними в одной команде, узбеки никогда тебя не бросят. Будут с тобой до конца, рискуя собственной жизнью – это их кредо", - утверждает офицер.

Машков отметил, что истинные черты человека проявляются именно в горах. По его словам, узбеки всегда сплоченные и в первую очередь думают о своих товарищах, а не о себе.

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Напомним, в июне узбекистанцы приедут на совместные учения в рамках сотрудничества с Россией в Центр горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае. Там военные будут отрабатывать преодоление различных горных препятствий: скалы, реки, осыпи, снежные и ледовые покровы, восхождение на перевалы и горные вершины.