Чеботарев: горных жителей должны удерживать не только чистый воздух и вода

Законопроект о развитии и охране горных территорий прошел первое чтение Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ Глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев рассказал Sputnik, как эти меры позволят удержать от переселения живущих на этих территориях людей, при этом поддержав там производство.

По словам Чеботарева, опыт ведущих европейских стран, где горные массивы занимают достаточно большую площадь, показывает, что если заинтересовать местных жителей и дать им возможность зарабатывать на своей земле, они не будут бросать эти районы и переселяться на равнину или вообще за границу.

"Смысл законопроекта в том, чтобы предоставить экономические льготы и преференции для производителей, работающих в горной местности. Критерии там разнятся в зависимости от высот, но суть одна. Ведь люди уезжают из этих мест, не находя возможности там зарабатывать. Если мы создадим комфортные условия, чтобы не только свежий воздух и чистая вода привлекали население, то и территории будут развиваться. Опыт той-же Австрии показывать, насколько этот подход эффективен", — пояснил министр в беседе с корреспондентом Sputnik Таджикистан.

Чеботарев заметил, что странам СНГ, на чьей территории есть горные массивы, очень интересны такие стимулирующие экономику проекты.

Что касается социальной инфраструктуры, то, по мнению министра, многие вопросы, например с образованием или с консультациями по здравоохранению, в труднодоступных районах можно решать с помощью современных технологий, не покидая родных мест.