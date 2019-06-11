Мне не до смеха и радости: Токаев о своих эмоциях после победы на выборах

На выборах президента Казахстана уверенную победу с результатом более 70% голосов одержал Касым-Жомарт Токаев. Сам глава государства воспринял итоги голосования с "ледяным спокойствием".

Выступая на пресс-конференции по итогам выборов, Токаев подчеркнул, что не испытал каких-то сильных эмоций от результата, осознавая всю ответственность, которая на него возложена.

"Я не испытывал каких-то особых чувств, какое-то, знаете, ледяное спокойствие было. Я понимаю, какая это ответственность, возглавить столь значительную и важную в регионе страну. Работы предстоит очень много. Я знаю все имеющиеся проблемы в обществе, и моя задача - решить их и обеспечить высокий уровень жизни граждан. Так что тут нет поводов для смеха или какой-то радости - предстоит большая работа", — приводит слова избранного президента республики Sputnik Казахстан.

Всего в выборах принимали участие семь кандидатов. Явка составила более 77%, а победитель набрал свыше 70% голосов, что более чем вчетверо больше ближайшего конкурента. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже поздравил своего казахстанского коллегу с уверенной победой и пожелал дальнейших успехов в работе.