Хроленко: межведомственные учения в Узбекистане требуют особой координации

Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассказал, в чем особенность и сложность проходящих в Узбекистане совместных тактических учениях, в которых задействованы сразу четыре стратегических ведомства.

К регулярным международным и внутренним учениям в Узбекистане уже давно привыкли – только за три весенних месяца было проведено сразу несколько крупных маневров и с десяток локальных тренировочных операций. Однако внезапная проверка боеготовности сил и средств Ташкентского военного округа стоит особняком, заметил эксперт.

"Примечательно, что в учениях задействованы подразделения сразу четырех ведомств и министерств: Минобороны, Нацгвардии, МЧС и погранслужбы. Они отрабатывают совместные задачи на территории Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей. Сложность не только и не столько в выполнении конкретных задач, но и в четкой координации всех участников. Для этого даже создан штаб, чтобы все действовали синхронно и слаженно для отражения возможной угрозы или проведения контртеррористической операции", — заметил Хроленко.

Учения продлятся четыре дня. В ходе тренировки силовики отработают и действия при террористической угрозе, и ответные меры в случае военной агрессии извне.

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