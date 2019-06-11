Неъматов: до конца года Узбекистан реализует 163 инвестпроекта

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, подводя итоги работы ведомства за первые пять месяцев текущего года, рассказал, какие результаты достигнуты в вопросах привлечения инвестиций, повышения турпотока в страну, а также в экспортной политике республики.

По словам замминистра, практически по всем этим направлениям, которые курирует МИД, наблюдается существенный прогресс.

"С ноября по июнь мы рассмотрели 244 инвестиционных проекта на общую сумму 5,25 миллиардов долларов, из них 163 проекта на 1,7 миллиардов долларов намерены реализовать уже до конца текущего года. Остальные – в 2020-2021 годах. Есть позитивная динамика и по туристическому потоку. За первый квартал страну уже посетили 1,3 миллиона туристов – рост составил 42%", — подчеркнул Неъматов.

Подводя итоги внешнеэкономической деятельности минувших пяти месяцев, заместитель главы МИД также заявил о внушительном росте экспорта узбекских товаров в страны, где действуют консульства и посольства республики. Объемы экспорта выросли почти на треть – до 3,5 миллиардов долларов.

Подробнее об итогах деятельности внешнеполитического ведомства республики за минувшие пять месяцев слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.