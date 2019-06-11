18:53 11 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Неъматов: до конца года Узбекистан реализует 163 инвестпроекта

Радио
Получить короткую ссылку
35 0 0

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, подводя итоги работы ведомства за первые пять месяцев текущего года, рассказал, какие результаты достигнуты в вопросах привлечения инвестиций, повышения турпотока в страну, а также в экспортной политике республики.

По словам замминистра, практически по всем этим направлениям, которые курирует МИД, наблюдается существенный прогресс.

"С ноября по июнь мы рассмотрели 244 инвестиционных проекта на общую сумму 5,25 миллиардов долларов, из них 163 проекта на 1,7 миллиардов долларов намерены реализовать уже до конца текущего года. Остальные – в 2020-2021 годах. Есть позитивная динамика и по туристическому потоку. За первый квартал страну уже посетили 1,3 миллиона туристов – рост составил 42%", — подчеркнул Неъматов.

Контракты на $300 млн: стартовал форум Invest in Namangan
Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Контракты на $300 млн: стартовал форум Invest in Namangan
Подводя итоги внешнеэкономической деятельности минувших пяти месяцев, заместитель главы МИД также заявил о внушительном росте экспорта узбекских товаров в страны, где действуют консульства и посольства республики. Объемы экспорта выросли почти на треть – до 3,5 миллиардов долларов.

Подробнее об итогах деятельности внешнеполитического ведомства республики за минувшие пять месяцев слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума
Новый Grumpy Cat: в Сети нашли еще одного сердитого кота - видео
Новый Grumpy Cat: в Сети нашли еще одного сердитого кота - видео
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054