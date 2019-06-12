Лавров: минские договоренности нужны Киеву для сохранения санкций против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о главных условиях продолжения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате". Главное, по его словам, соблюдать уже подписанные соглашения.

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва готова встречаться по поводу ситуации на Донбассе в любых форматах и конфигурациях, но для достижения прогресса в этом направлении следует хотя бы соблюдать уже достигнутые договоренности.

"Для начала стоит выполнять те положения, которые содержатся в резолюции Совбеза ООН 2202, которая единогласно одобрила все пункты минских договоренностей. Там четко прописаны все обязательства противоборствующих сторон и третьих стран. Но сам бывший президент Украины Петр Порошенко по сути не смог отстоять свою же подпись, не выполняя взятые на себя обязательства. А на Западе избрали такую стратегию, что пока минские договоренности не будут выполнены Россией, санкции с нее никто не снимет. Вот, получается, для чего Киеву эти переговоры", — подчеркнул российский министр.

Он добавил, что надежда на прогресс в переговорах есть, в том числе и "нормандском формате". Но самый действенный механизм, уверен дипломат, это встречи контактных групп - без участия и воли самих сторон конфликта - Киева, Луганска и Донецка, никакой "нормандский формат" навязать ничего не сможет.

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