Директор молодежного театра Узбекистана Хасан Салихов уверен, что современную молодежь необходимо активнее зазывать в театр, а также приобщать и к другим видам искусства, способствующим развитию полноценной личности.
Салихов рассказал, как и для чего необходимо притягивать молодежь в театр
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Говоря о популярности спектаклей у молодых узбекистанцев, Салихов заметил, что, конечно, хотелось бы видеть больше зрителей, но определенный прогресс в этом направлении уже есть.
"Нам хочется, чтобы на наши взрослые вечерние спектакли приходило больше молодежи. Мы сейчас активно работаем с колледжами и школами, например, некоторые вечерние постановки переносим на послеобеденное время. Да, зачастую поход в театр происходит организованно и по разнарядке, но мы видим, как им самим интересно, как у них горят глаза. У нас уже есть такой положительный опыт со спектаклем "Алые паруса", мы чувствуем, как реагирует публика", — отметил директор молодежного театра.