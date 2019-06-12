Представитель завода из РФ об особенностях работы в регионах Узбекистана

В Ташкенте проходит отраслевая выставка "Агромаш", в которой принимают участие в том числе и компании из России. Глава представительства саратовского предприятия "Восход" Анжелика Семенова поделилась особенностями работы в республике.

По ее словам, российское предприятие, занимающееся производством оборудования для пекарен и кондитерских, присутствует на местном рынке уже 15 лет, а представительство начало работу в Узбекистане более 11 лет назад.

"Сейчас в стране обслуживаются боле одной тысячи комплектов нашего оборудования, практически в каждом регионе Узбекистана стоят наши машины. Масштаб предприятий разный – и семейная пекарня, и полноценный хлебзавод. В регионах ситуация порой бывает сложной – наблюдаются перебои с газом и электричеством в отдельных районах, довольно жесткая вода. Но мы стараемся отвечать жестким требованиям и местным реалиям – технологически наши машины стабильно функционируют даже в таких условиях. К примеру, печи работают на газе низкого давления – это и экономично, и надежно", — пояснила Sputnik Узбекистан глава представительства.

Семенова добавила, что российское оборудование не было бы настолько востребовано в Узбекистане, если бы не возможность его использования для приготовления традиционных национальных блюд – лепешке, самсы, кебаба и других местных угощений. Однако запросы у предпринимателей-партнеров постоянно растут: вместо привычного формового хлеба, к примеру, уже есть запрос на производство зернового хлеба, или хлеба из гречки и тыквы.

В "Узэкспоцентре" в эти дни проходит сразу две отраслевых выставки: XIV Международная специализированная выставка Uzbekistan Agrotech Expo–2019 и VIII Международная специализированная выставка Uzbekistan Agromash Expo–2019.