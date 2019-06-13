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Эксперт о трудностях строительства жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан

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Бывший генеральный секретарь ШОС, профессор Дипломатической академии при МИД КР Муратбек Иманалиев рассказал о возможном строительстве железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.

Бишкеке 13-14 июня пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии мероприятия в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан провели видеомост с участием экспертов.

Муратбек Иманалиев заявил, что вопрос строительства железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан не является главной темой для саммита ШОС. Это вопрос, который должен решаться между тремя странами.

В рамках строительства жд сузествуют три большие проблемы: колея, маршрут и финансирование. Одним из ключевых тут является как раз вопрос финансирования. Кыргызстанская сторона не справится с этим самостоятельно, ровно как и узбекистанская. А Китай очень осторожно подходит к обсуждению этого вопроса.

Он добавил, что, несмотря на трудности, вопрос строительства железной дороги стал активно обсуждаться последние четыре года, что не может не радовать.




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