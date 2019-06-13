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Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Наталья Селиверстова

Путин о том, какие ограничения возможны в информационном пространстве СНГ

Радио
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Президент России Владимир Путин рассказал, каким видит общее информационное пространство стран СНГ.

Информационное пространство стран Содружества Независимых Государств (СНГ) должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Во-первых, оно должно быть открытым, это пространство. Здесь должно быть минимальное количество ограничений. А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее", — сказал российский лидер.

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© Foto : МГТУ им. Н. Э. Баумана
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Он отметил: открытость нужна для того, чтобы источники информации были защищены и могли эффективно работать. При этом они должны быть как можно менее политизированы.

Свобода не в интересах тех, кто распространяет информацию, а в интересах граждан, которые ею пользуются, продолжил Путин, сообщает Sputnik Казахстан.

Глава государства также рассказал, что рассчитывает на интересную, талантливую и содержательную подачу материала, которая позволит гражданам разных стран лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей, "использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах для того, чтобы внедрять их у себя".

Теги:
Интернет, информационная безопасность, СНГ, Владимир Путин



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