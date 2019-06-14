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Заслуженный мастер спорт России по фигурному катанию Ирина Слуцкая
© Sputnik / Александр Натрускин

Слуцкая: юниорский ЧМ открыл бы для Узбекистана мир фигурного катания

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Узбекистан подал заявку на проведение у себя в 2022 году молодежного чемпионата мира по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая уверена, что такое спортивное событие республике по плечу, а эффект от него будет очень позитивным.

По мнению титулованной спортсменки, несмотря на географическое положение Узбекистана проведение турнира такого уровня в этой стране вполне реально.

"Почему бы и нет, если есть возможности и позволяет инфраструктура. Страны-организаторы тоже необходимо менять. Думаю, если Узбекистан примет у себя юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, это откроет для республики волшебный мир этого чудесного вида спорта. Возможно, потребуется помощь и консультация специалистов, ну а в организационной части, уверена, никаких сложностей не будет", — отметила Слуцкая.

Открытие Humo Arena в Ташкенте
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Подробный комментарий российской фигуристки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Узбекистан намерен принять молодежный ЧМ по фигурному катанию в 2022 году =>>

В марте этого года в Ташкенте был открыт современный спортивный комплекс "Humo Arena". Ледовая площадка приспособлена для различных соревнований и способна вместить до 14 тысяч зрителей. С осени в ледовом дворце будут проходить регулярные игры чемпионата по хоккею.  

Теги:
фигурное катание, спорт, Узбекистан



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