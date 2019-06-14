Слуцкая: юниорский ЧМ открыл бы для Узбекистана мир фигурного катания

"Почему бы и нет, если есть возможности и позволяет инфраструктура. Страны-организаторы тоже необходимо менять. Думаю, если Узбекистан примет у себя юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, это откроет для республики волшебный мир этого чудесного вида спорта. Возможно, потребуется помощь и консультация специалистов, ну а в организационной части, уверена, никаких сложностей не будет", — отметила Слуцкая.
Узбекистан намерен принять молодежный ЧМ по фигурному катанию в 2022 году =>>
В марте этого года в Ташкенте был открыт современный спортивный комплекс "Humo Arena". Ледовая площадка приспособлена для различных соревнований и способна вместить до 14 тысяч зрителей. С осени в ледовом дворце будут проходить регулярные игры чемпионата по хоккею.