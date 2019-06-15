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Почему Пушкин - наше все?

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Тема:
Подкасты РИА (77)
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В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну.

Простые крестьяне, зажиточные помещики, государственные чиновники и военные, вся Россия читала Пушкина. И что самое главное, читает до сих пор. Так что же такого сделал великий поэт?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (77)
Теги:
Литература, Александр Пушкин, русский язык



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