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Как вы это делаете
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Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина

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Тема:
Подкасты РИА (79)
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Николай Цискаридзе – великий и абсолютно уникальный – говорит, что за всю жизнь встречал только двоих танцовщиков в мире, близких к нему по способностям. Но и им не повезло.

А сам гений Цискаридзе оказался эффективным менеджером, готов возглавить Большой театр и уже знает, что сделает в первую очередь.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, премьер Большого театра Николай Цискаридзе откровенно рассказывает о том, почему он за то, чтобы студентов исключали раз и навсегда, раздражают ли его ученики с простыми данными и следит ли он за судьбой выпускников. А также объясняет, почему театры в Европе закрываются, какая судьба ждет классический русский балет и как стоит изменить систему господдержки театров.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (79)



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