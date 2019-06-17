Полковник в отставке рассказал про поиски пропавших в Афганистане солдат

Российский полковник в отставке, руководитель рабочей группы по Афганистану межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев рассказал, как проходят поиски пропавших без вести солдат.

По его словам, сначала в комиссию обращаются родственники, не теряющие надежды узнать о судьбе пропавшего сына, отца или брата. Иногда случается и наоборот: из Афганистана поступает информация о найденных захоронениях. После этого в МИД РФ направляется письмо с просьбой оказать содействие в поиске останков. Лаврентьев подчеркнул, что на месте поисковой группе всегда помогали сотрудники посольства РФ в Афганистане.

Работу всегда осложняет тот факт, что между Россией и Афганистаном до сих пор не подписано межправительственное соглашение по этому вопросу. Есть сложности с финансированием, транспортировкой костей через границу и так далее.

"Афганцы не работают бесплатно. Транспорт, информацию, раскопки - все приходится оплачивать", - говорит он, добавляя, что американцы сильно разбаловали местных жителей в этом вопросе.

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