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Анжела Арчелия
Sputnik / Томас Тхайцук

Терапевт рассказала, какие лекарства взять с собой в дорогу

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Терапевт Анжела Арчелия перечислила медикаменты, которые обязательно нужно взять с собой в дорогу.

"Это любые спазмолитики типа "Но-шпы" и "Дротаверина". Если человек страдает гипертоническим кризом, то это препараты для купирования криза – "Капотен" и тому подобное. У каждого свой набор. А что касается людей априори здоровых, то это должны быть препараты для лечения кишечной инфекции: "Энтерофурил", "Энтерол". Нужны также препараты, используемые при гипертермии. Это "Парацетамол", "Фервекс" для детей и другие", - рассказала Арчелия в эфире радио Sputnik Абхазия.

По словам Арчелия, с собой нужно иметь такие препараты, чтобы недуг не застал врасплох в дороге, а все остальное стоит применять только по рекомендации доктора.  

Ранее компания HeadHunter провела опрос среди узбекистанцев, выяснив, что каждый четвертый житель республики не собирается в отпуск в этом году.

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Теги:
отдых, лекарства, врач



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