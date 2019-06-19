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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Sputnik / Илья Питалев

Эксперт о визе для творческих иностранцев: РФ сняла бюрократические барьеры

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Владимир Путин подписал закон, освобождающий иностранных творческих работников от получения разрешения на работу или патента в случае краткосрочного (не более 30 дней) визита в Россию.

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По словам зампредседателя Комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре от Республики Башкортостан Лилии Гумеровой, таким образом Россия создает более благоприятный законодательный фундамент для творческих контактов и гуманитарного сотрудничества и снимает ненужные бюрократические барьеры.

"Главное условие, что эта виза будет предоставлена не более чем на 30 суток и в ней будет четко прописано, для чего она выдается. Это просветительская деятельность, концерты, совместные мастер-классы", - отметила сенатор в эфире Sputnik Таджикистан.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Владимир Путин, виза, Мигранты, патент



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