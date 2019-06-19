Шерматов разъяснил порядок приема детей в школы с шести лет

"Еще в декабре прошлого года в Узбекистане было принято постановление о бесплатных так называемых "нулевках", куда можно отдать ребенка для подготовки в школу. Если же вы, проживая в том или ином микроучастке, к которому относится та или иная школа, считаете, что вам просто необходимо отдать ребенка в первый класс с шести лет, то вы имеете такое право, почему бы и нет, мы готовы рассмотреть. Но все-таки мы не рекомендуем отдавать детей в таком возрасте в школу, это вредит его развитию", — пояснил Шерматов.
Министр заверил, что по закону в Узбекистане образование для всех обязательное, поэтому ни один ребенок школьного возраста не останется за бортом.
Как устроить ребенка в школу — инструкция =>>
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