Шерматов разъяснил порядок приема детей в школы с шести лет

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал новый порядок приема детей в школы. По его словам, в любом случае ни один ребенок школьного возраста без образования не останется.

Согласно распространенному ранее положению о приеме детей в общеобразовательные учреждения Ташкента (в том числе и через портал государственных услуг), на текущий год школьнику должно быть не менее семи лет. Впрочем, отметил министр, в исключительных случаях по настоянию родителей возможно зачисление ребенка и в шестилетнем возрасте.

"Еще в декабре прошлого года в Узбекистане было принято постановление о бесплатных так называемых "нулевках", куда можно отдать ребенка для подготовки в школу. Если же вы, проживая в том или ином микроучастке, к которому относится та или иная школа, считаете, что вам просто необходимо отдать ребенка в первый класс с шести лет, то вы имеете такое право, почему бы и нет, мы готовы рассмотреть. Но все-таки мы не рекомендуем отдавать детей в таком возрасте в школу, это вредит его развитию", — пояснил Шерматов.

Министр заверил, что по закону в Узбекистане образование для всех обязательное, поэтому ни один ребенок школьного возраста не останется за бортом.

Как устроить ребенка в школу — инструкция =>>

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