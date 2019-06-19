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Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян
Sputnik / Владимир Трефилов

Гаспарян: дело Вышинского является сугубо политическим

Радио
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Обозреватель Sputnik Армен Гаспарян рассказал, насколько нынешняя Украина далека от правового демократического государства.

Уже 13 месяцев Кирилл Вышинский находится в заключении и уже для всех очевидно, что данное дело является сугубо политическим. Российский журналист должен был исполнить роль главного врага для политического режима Петра Порошенко, считает политолог Армен Гаспарян.

Власть за это время сменилась, а сам суд не способен объяснить некоторые заключения относительно данного дела.

"Даже судьи не понимают, что имеет в виду сторона обвинения."- заявил Гаспарян.

Данные факты демонстрируют, насколько дело Кирилла Вышинского политизировано и насколько нынешняя Украина далека от правового демократического государства. И как власть Украины относится к правам журналистов.

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Вышинский: новые власти Украины должны осознать, мое дело – позор для страны

Эксперт напомнил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пока ни словом не обмолвился о деле российского журналиста. Этому тоже есть ряд разумных объяснений.

По его мнению, лучшее что на сегодняшний день может сделать Украина - освободить Вышинского и извиниться перед ним. 

Ранее Кирил Вышинский, находясь в заключении заявил, что он нужен украинским властям, чтобы "шантажировать" Россию возможным обменом.




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