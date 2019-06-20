Замгендиректора НАК рассказал, что будет после реорганизации UzAirways

В авиационной сфере Узбекистана завершается процесс реструктуризации компании "Узбекистон хаво йуллари". После реформы будет созданы две структуры – одна будет отвечать за авиацию, другая – за наземную инфраструктуру. О деталях и ожидаемом эффекте от преобразований рассказал заместитель гендиректора НАК Умид Хусанов.

Реформа авиационной отрасли началась еще в прошлом году и сейчас большая часть административных и организационных вопросов находится на стадии завершения, отметил представитель "Узбекистон хаво йуллари".

"Согласно указу президента на АО "Узбекские авиалинии" будут созданы два предприятия — АО UzAirways и АО UzAirports . Первая структура возьмет на себя четыре функции: поддержание в необходимом летном состоянии авиапарка, подготовка пилотов, питание в аэропортах и на борту, а также будет создана отдельная структура, связанная с авиаперевозками, которая займется обслуживанием как узбекских пассажиров, так и туристов. Вторая структура будет контролировать деятельность аэропортов и соответствующей наземной инфраструктуры", — пояснил Хусанов.

Кроме того, практически все ключевые функции по управлению воздушными перевозками теперь переданы в созданное Министерство транспорта. Таким образом, этот единый государственный орган будет координировать все виды транспорта и проводить единую политику в этом направлении.

"Что касается эффекта от этих преобразований, то мы во-первых, получим более эффективную систему авиаперевозок, во-вторых, сможем привлечь дополнительные инвестиции в эту отрасль, а в-третьих, — приведем на узбекский рынок новых эксплуатантов, в том числе иностранных перевозчиков", — заключил замгендиректора НАК.

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