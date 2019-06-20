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Режиссер Юсуп Разыков перед премьерой фильма Керосин в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Екатерина Чеснокова

Разыков: хочу, чтобы после этого фильма каждый зритель позвонил своей маме

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Фильм узбекского и российского режиссера Юсупа Разыкова "Керосин" получил награду кинокритиков на фестивале "Кинотавр" Создатель картины рассказал Sputnik, откуда взялось название и кому посвящена его работа.

Свой фильм Юсуп Разыков посвятил матерям, их терпению и доброте.

"Главная цель этой картины, чтобы после сеанса каждый зритель первым делом позвонил своей матери", — заметил режиссер в интервью Sputnik Узбекистан.

Режиссер Юсуп Разыков с наградой за фильм Керосин на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Он объяснил, что название картины имеет символическую нагрузку – керосин как неотъемлемая часть домашнего обихода в прошлом, которая сего стала чем-то архаичным и труднодоступным. Вокруг этой бытовой проблемы – поиска керосина для старой керосиновой лампы, и строится сюжет фильма.

Говоря о планах по прокату, Юсуп Разыков заметил, что интерес, безусловно, есть, но в этом году еще запланировано много фестивалей в России, Польше, Франции и Болгарии. Впрочем, он не исключил, что и узбекские зрители позднее смогут посмотреть фильм. Московская публика, возможно, сможет увидеть картину уже в конце августа или в сентябре.

Теги:
Юсуп Разыков, Кино



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