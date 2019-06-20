Путин оценил возможность сделки по Сирии с США

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии ответил на вопрос о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу.

"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", — заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия, Иран, Турция, США и другие страны должны решать вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования, пишет Sputnik Абхазия.

"Нам нужно вместе всем консолидированно работать", — подчеркнул Путин.

Во время прямой линии Путина также спросили, будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия.

Президент отметил, что подобное развитие событий стало бы катастрофой как минимум для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.

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"Думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это имело бы, возможно, печальные последствия. Очень трудно просчитать, что последует за применением военной силы. Иран — шиитская страна, и даже в исламском мире считают, что это люди, которые способны пойти на крайние меры при необходимости — для защиты своей страны", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.