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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев
Сайт акимата Жамбылской области

Минэнерго: Казахстан начинает экспорт топлива - объявлены даты и объемы

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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о начале экспорта нефти и топлива в ряд соседних стран.

 Как заявил министр для Sputnik Казахстан, экспорт бензина открыт начиная с июня. Ожидается, что первые партии бензина за рубеж будут отправлены на днях. В настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами. На первом этапе планируется экспорт 60-70 тысяч тонн АИ-92, и 10-15 тысяч тонн АИ-95.

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Одними из зарубежных партнеров, которые выразили заинтересованность, являются Беларусь и Кыргызстан.

Со своей стороны Казахстан поставил условие о невозможности реэкспорта, чтобы не было недобросовестной конкуренции, отметил Бозумбаев. Министр ожидает, что переговоры пройдут успешно.

Теги:
Нефть, топливо, Казахстан, Казахстан



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