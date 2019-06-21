Минэнерго: Казахстан начинает экспорт топлива - объявлены даты и объемы

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о начале экспорта нефти и топлива в ряд соседних стран.

Как заявил министр для Sputnik Казахстан, экспорт бензина открыт начиная с июня. Ожидается, что первые партии бензина за рубеж будут отправлены на днях. В настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами. На первом этапе планируется экспорт 60-70 тысяч тонн АИ-92, и 10-15 тысяч тонн АИ-95.

Одними из зарубежных партнеров, которые выразили заинтересованность, являются Беларусь и Кыргызстан.

Со своей стороны Казахстан поставил условие о невозможности реэкспорта, чтобы не было недобросовестной конкуренции, отметил Бозумбаев. Министр ожидает, что переговоры пройдут успешно.