Директор СЭЗ "Навои: с инвесторами из РФ проще работать, чем с европейцами

"У нас много прямых контактов с компаниями из России. Мы взаимодействуем в разных сферах, начиная от производства спецавтотехники и оборудования для нерудных месторождений, и заканчивая предприятиями с использованием высоких технологий. Нам легче взаимодействовать с российскими партнерами – у нас очень много общего. Пока европейцы занимают несколько изучающую позицию, россияне очень динамичны", — подчеркнул Абдуллаев.
Он добавил, что что в будущем взаимодействие с иностранными инвесторами в этом регионе будет только развиваться, учитывая те возможности и формы поддержки, которые предусмотрены в Узбекистане.
Комментарий директора СЭЗ "Навои" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.