Директор СЭЗ "Навои: с инвесторами из РФ проще работать, чем с европейцами

Директор специальной экономической зоны "Навои" Хабиб Абдуллаев рассказал о развитии бизнеса в регионе, а также пояснил, почему с российским бизнесом взаимодействовать проще и эффективнее.

По его словам, сейчас инвесторы при соблюдении ряда условий, могут организовать свой бизнес в любой точке Навоийской области и получить определенные привилегии и льготы. При этом российские компании в числе самых активных.

"У нас много прямых контактов с компаниями из России. Мы взаимодействуем в разных сферах, начиная от производства спецавтотехники и оборудования для нерудных месторождений, и заканчивая предприятиями с использованием высоких технологий. Нам легче взаимодействовать с российскими партнерами – у нас очень много общего. Пока европейцы занимают несколько изучающую позицию, россияне очень динамичны", — подчеркнул Абдуллаев.

Он добавил, что что в будущем взаимодействие с иностранными инвесторами в этом регионе будет только развиваться, учитывая те возможности и формы поддержки, которые предусмотрены в Узбекистане.

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