16:06 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Хабиб Абдуллаев - Директор Свободной экономической зоны «Навои»
Sputnik / Дильшода Рахматова

Директор СЭЗ "Навои: с инвесторами из РФ проще работать, чем с европейцами

Радио
Получить короткую ссылку
36 0 0

Директор специальной экономической зоны "Навои" Хабиб Абдуллаев рассказал о развитии бизнеса в регионе, а также пояснил, почему с российским бизнесом взаимодействовать проще и эффективнее.

По его словам, сейчас инвесторы при соблюдении ряда условий, могут организовать свой бизнес в любой точке Навоийской области и получить определенные привилегии и льготы. При этом российские компании в числе самых активных.

"У нас много прямых контактов с компаниями из России. Мы взаимодействуем в разных сферах, начиная от производства спецавтотехники и оборудования для нерудных месторождений, и заканчивая предприятиями с использованием высоких технологий. Нам легче взаимодействовать с российскими партнерами – у нас очень много общего. Пока европейцы занимают несколько изучающую позицию, россияне очень динамичны", — подчеркнул Абдуллаев.

Он добавил, что что в будущем взаимодействие с иностранными инвесторами в этом регионе будет только развиваться, учитывая те возможности и формы поддержки, которые предусмотрены в Узбекистане.

Комментарий директора СЭЗ "Навои" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Инвестиции, Навои, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Резьба по дереву
Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики и полицейские - видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054