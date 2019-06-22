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"Не хочется читать". Почему нам всё сложнее взяться за книгу?

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Тема:
Подкасты РИА (84)
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Сколько книг вы читаете в год? Скорее всего, немного, ведь есть же интернет. Мы всё реже читаем обыкновенные книги. Их заменили статьи и лонгриды, посты в соцсетях и видео на ютубе. Взяться за книгу бывает действительно трудно. Найдётся тысяча оправданий, чтобы отложить её в сторону. Почему нам всё сложнее читать книги?

Собрался отдохнуть и почитать хорошую книгу, но потом отвлекся – и вот в руках снова смартфон. Взял книгу с собой в метро, но всю дорогу бессмысленно скролил ленту в инстаграме. Решил, что почитаешь перед сном, но не срослось. Зато досмотрел сериал.

Мы привыкли быстро и урывками потреблять информацию, а с книгой так не получится. Нужно время, которого постоянно не хватает, настроение или, как минимум, желание почитать.

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева: три книги об Узбекистане окажутся в Лувре

Почему нам всё сложнее браться за книги, особенно если это не сборник рассказов или короткий роман , а тяжеловесное тысячестраничное произведение?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Эксперт эпизода – анонимный мастридер, автор YouTube-канала "Книжный чел" и телеграм-каналов "Мастриды" и "Маствотч" – рассказал, как часто читают книги люди в России и других странах, и почему смерть "бумаги" в будущем реальна.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (84)



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