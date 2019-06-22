Страх высоты

В чем природа одного из самых популярных страхов? Как и когда формируется акрофобия? Помогут ли экстремальный спорт и прыжки с парашютом в борьбе с этим страхом? Как научиться любить высоту? Почему некоторые боятся высоты, а других она манит?
Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, альпинистом и скалолазом Сергеем Загориняком и носителем страха, SMM-менеджером Анной разбираемся, какие физиологические процессы стоят за акрофобией, и как этот страх поможет быть увереннее в себе?
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