Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Как "бер" превратился в медведя, но до сих пор живет в берлоге? Кого называли хорошим и причем тут бог солнца Хорос? Почему "окормление" никак не связано с едой, лихва — это откат, а "не мытье, так катанье" вообще пришло из системы налогообложения на Руси.
Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
При погибшем не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, поэтому ГУВД ташкентцев помочь следствию.
Некоторые категории граждан Узбекистана имеют право на бесплатные продукты и средства гигиены.
Авиаперевозчик отметил, что в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.