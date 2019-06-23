Сергей Петриков. Директор "Склифа" о сериалах, родственниках и деньгах

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, доктор медицинских наук Сергей Петриков рассказывает о том, сколько в среднем получает молодой доктор, почему некоторые сотрудники института не любят, когда говорят “Склиф” и какие наработки зарубежных коллег нужно перенести в Россию. А также объясняет, какое умение во враче экстренной службы самое важное, есть ли конкуренция между докторами и как часто разочаровавшиеся ординаторы уходят из профессии.
Спрашиваем Сергея Петрикова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
2:10 В чем разница между скорой и неотложной помощью?
5:00 Почему НИИ Склифосовского хотел судиться с создателями сериала про неотложную помощь?
11:00 Что делает врачей циничными и как профилактировать их выгорание?
14:00 О репутационной яме врачей и при чём тут интернет?
16:45 Почему к врачу идут только если сосед не помог?
17:20 Почему говорят, что российская медицина плохая, хоть это и не так?
18:10 Родственники в реанимационной палате помогают больному или мешают всем остальным?
23:20 Почему на Западе докторов и медсестер страхуют от врачебных ошибок и нужно ли это в России?
25:20 Где можно оставить отзыв о лечении в НИИ Склифосовского и кто их читает?
28:25 Что поможет снизить объем бюрократической работы для врача?
30:30 Должна ли экстренная помощь быть бесплатной?
32:50 Какие возможности открывает телемедицина и как к этому относятся доктора?
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