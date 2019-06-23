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Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

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Тема:
Подкасты РИА (92)
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85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой "Иван Васильевич", по мотивам которой Леонид Гайдай спустя сорок лет снял известную комедию. Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Феофан, то фильм становится намного понятнее.

Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно.

Тема:
Подкасты РИА (92)
Теги:
Литература, Кино, русский язык



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