Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?
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85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой "Иван Васильевич", по мотивам которой Леонид Гайдай спустя сорок лет снял известную комедию. Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Феофан, то фильм становится намного понятнее.
Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно.
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