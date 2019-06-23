Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, "потому что они обожают" ее.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов считает, что люди, которые поженились по мусульманским законам, должны сообщить об этом родителям, родственникам, близким и друзьям, чтобы это событие ни для кого не стало неприятным сюрпризом.