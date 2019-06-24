Рцхиладзе: в Тбилиси была совершена попытка государственного переворота

Если комментировать решение президента России о временном прекращении выполнения рейсов в Грузию, то можно сказать что это "первый звоночек" для Тбилиси, рассказал эксперт для Sputnik Грузия.

"На уровне населения нет никакой русофобии, но истерия искусственно нагнетается со стороны масс-медиа... Главное, чтобы в России знали, понимали, что грузины не против них, что имеет место большая провокация", – заявил Рцхиладзе

Такие акции носят серьезный антироссийский подтекст, считает эксперт. В сложившейся ситуации должно разобраться в ситуации и признать, что была совершена попытка государственного переворота.

В Тбилиси в четверг оппозиционеры начали акцию протеста в связи с тем, что утром 20 июня в кресле спикера парламента Грузии оказался российский депутат, член Компартии Сергей Гаврилов. Он приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, однако мероприятие было сорвано. Оппозиция обвинила власти Грузии в "измене родине". Митинг оппозиции перерос в беспорядки в столице Грузии, в результате которых пострадали сотни человек.