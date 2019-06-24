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После взрыва: аким Туркестанской области обратился к населению

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Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев призвал не сеять панику, а помогать пострадавшим и спасателям.

Шукеев заявил, что в социальных сетях распространяются видео с пострадавшими, сообщает Sputnik Казахстан.

"Я бы попросил убедительно, если вы снимаете, то напишите, где это происходит. В области организовано два больших госпиталя в Ордабасинском и Отрарском районах, все кареты скорой помощи мобилизованы", - сказал аким Туркестанской области.

Аким призвал не сеять панику, а помогать пострадавшим и спасателям.

Взрыв в Арыси, Казахстан
Tengrinews
Взрыв в Арыси: всех жителей казахстанского города эвакуируют
В Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Жителей Арыси срочно вывозят из города.

Взрывы в городе на юге Казахстана прогремели утром в 09.20. Судя по видео, которые выкладывают очевидцы, взрывы происходят рядом с жилыми районами. Слышен свист осколков. Люди пытаются покинуть город на собственном транспорте.

Теги:
обращения, видеообращение, Казахстан, Казахстан, взрыв боеприпасов, взрыв



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