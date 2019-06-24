Блохин: для американцев идея фикс – стравить Россию и Китай в Афганистане

Эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин прокомментировал статью The Wall Street Journal, авторы которой считают, что интересы России и Китая могут столкнуться в Афганистане, когда там сократится американское военное присутствие.

США решили выводить своих военных из Афганистана, а Россия и Китай начинают соперничать за влияние в регионе, пишет американская газета The Wall Street Journal. Авторы статьи считают, что геополитическое соперничество между Китаем и РФ может обостриться.

"Главная цель такого предупреждения американских СМИ — это как раз стравить две великие державы, которые одновременно бросают вызов лидерству США не только в мире, но и, в первую очередь, в Евразии, — заявил Константин Блохин в эфире радио Sputnik. — Многие из американских специалистов, конечно, хотели бы стравить Россию и Китай. Для них это идея фикс. И более того — многие американские планировщики рассматривали Афганистан чуть ли не как ключевую территорию, которая позволила бы оказывать давление на Китай и Россию, чтобы повлиять на баланс сил в Евразии".

Американцы не имеют иного выхода, кроме как постепенно сокращать свое влияние в Афганистане, отметил Блохин. Но они могут попытаться создать мину замедленного действия, стравить силы. Эксперт считает, что столкновение интересов России и Китая может возникнуть, однако характер его не будет фундаментальным. У этих стран множество взаимных интересов в регионе.

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