Эксперт: поездкой в РФ автобусом узбекистанцы экономят, жертвуя комфортом

Россия и Узбекистан запустят еще пять международных автобусных маршрутов. По мению бывшего члена общественного совета Минтранса России, председателя правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергея Храпача этот вид транспорта при всех минусах найдет своего пассажира.

По словам эксперта, миграция из Узбекистана в Россию остается довольно высокой, поэтому разные виды сообщения между странами по-прежнему актуальны.

"В первую очередь такой способ перемещения будет востребован гражданами, направляющимися в Россию на заработки. По сравнению с билетами на самолет или поезд это более бюджетный вариант. Да, придется провести несколько часов в дороге, но люди, направляющиеся в другую страну для трудоустройства, мотивированы и готовы перетерпеть тяготы пути", — отметил Храпач в интервью Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что расширение маршрутной сети – это еще и инструмент укрепления политических и общественно-экономических отношений между странами СНГ, что тоже имеет позитивный результат.

Узбекистан закупил 100 автобусов в Китае для организации регулярных рейсов в пять городов России — Москву, Омск, Новосибирск, Самару и Уфу. Осенью прошлого года было организовано регулярное автобусное сообщение между Ташкентом и Нижним Новгородом, а также между Ташкентом и Казанью.