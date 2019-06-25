22:55 25 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Сергей Храпач
© Instagram / Сергей Храпач

Эксперт: поездкой в РФ автобусом узбекистанцы экономят, жертвуя комфортом

Радио
Получить короткую ссылку
91 0 0

Россия и Узбекистан запустят еще пять международных автобусных маршрутов. По мению бывшего члена общественного совета Минтранса России, председателя правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергея Храпача этот вид транспорта при всех минусах найдет своего пассажира.

По словам эксперта, миграция из Узбекистана в Россию остается довольно высокой, поэтому разные виды сообщения между странами по-прежнему актуальны.

"В первую очередь такой способ перемещения будет востребован гражданами, направляющимися в Россию на заработки. По сравнению с билетами на самолет или поезд это более бюджетный вариант. Да, придется провести несколько часов в дороге, но люди, направляющиеся в другую страну для трудоустройства, мотивированы и готовы перетерпеть тяготы пути", — отметил Храпач в интервью Sputnik Узбекистан.

Водитель автобуса, Узбекистан
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Узбекистан и Россию свяжут пять новых автобусных маршрутов
Он добавил, что расширение маршрутной сети – это еще и инструмент укрепления политических и общественно-экономических отношений между странами СНГ, что тоже имеет позитивный результат.

Узбекистан закупил 100 автобусов в Китае для организации регулярных рейсов в пять городов России — Москву, Омск, Новосибирск, Самару и Уфу. Осенью прошлого года было организовано регулярное автобусное сообщение между Ташкентом и Нижним Новгородом, а также между Ташкентом и Казанью.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото
Как в фильме про конец света: последствия взрывов в Казахстане - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054