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Цеков: приглашение России в ПАСЕ - только первый шаг

Радио
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Член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков считает, что приглашение российской делегации по участию в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы является началом ослабления антироссийских санкций.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. В документе подчеркивается, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

По мнению Сергея Цекова возвращение России в ПАСЕ говорит о том, что представители некоторых европейских стран в организации высказывают мнение, схожее с позицией российской стороны.

"Фактически то решение, которое принято сегодня, это уже ограничение санкций. Ведь решение о лишении полномочий, о лишении права голосовать в Совете Европы - это и были санкции по отношению к России", - заявил эксперт для Радио Sputnik.

Однако, Сергей Цеков считает, что это лишь начало долгого и трудного процесса, в результате которого Россия добьется и снятия экономических санкций. Но об этом говорить пока рано.

Теги:
Россия, Россия, Европа, Европа, ПАСЕ, санкционный список, отмена санкций, санкции



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