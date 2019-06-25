Как изменится жизнь находящихся под надзором узбекистанцев: пояснение МВД

В рамках либерализации законодательства, в том числе уголовного и административного, граждане, освобожденные из мест заключения, но находящиеся под надзором, получают дополнительные права. Суть изменений прокомментировал начальник управления МВД республики Даврон Азизов.

Он подчеркнул, что необходимость нового закона и порядка надзора за лицами, вышедшими на свободу, связан с тем, что предыдущий нормативный акт был принят более 25 лет назад и многие положения изменились.

"Законом регламентируется, какие категории граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы, подпадают под категорию надзорных. К таковым относятся рецидивисты, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, совершившие преступление повторно. Но при этом этим гражданам дается право на адвоката, на знакомство с материалами дела и на отстаивание своих прав, если они были нарушены. Кроме того, до 10 дней в пределах Узбекистана этим лицам может быть разрешен выезд в другой регион. Если требуется лечение или поездка связана с учебой, то срок пребывания в другом регионе может быть продлен до 30 дней", — пояснил Азизов.

Кроме того, в документе четко прописываются и обязанности сотрудников правоохранительных органов. Помимо контроля за соблюдением порядка надзора сотрудники МВД должны вести индивидуальную профилактическую работу и способствовать трудоустройству подопечных для предотвращения повторного совершения правонарушений.

За первые пять месяцев текущего года лицами, находящимися под надзором, совершено 138 правонарушений, из которых только семь не относятся к нарушениям надзорного режима.

Комментарий представителя МВД о нововведениях в законодательстве слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.