Замминистра строительства Узбекистана: однотипные здания — это прошлый век

Узбекистану нужны новые творческие и технологические решения при возведении зданий и прокладке коммуникаций. Об этом на брифинге в Ташкенте заявил замминистра строительства Шухратхуджа Хашимов.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан о недостатках современного облика Ташкента, замминистра заметил, что в градостроительной политике города и республики в целом необходимо активнее применять современные технологии. Первые шаги в этом направлении уже делаются.

"Пока уходить от стандартных решений при проектировании и возведении домов. По большому счету, стандартные прямоугольные здания – это уже прошлый век. Да, мы должны учитывать определенные особенности, в том числе сейсмологию, но технологии позволяют решать практически любые задачи. Сегодня мы начинаем применять в проектировании BIM-технологию — то есть модель в 3D исполнении, которая сразу дает возможность представить вес комплекс будущей постройки, в том числе и коммуникации. Это огромное преимущество перед традиционными методами", — подчеркнул Хашимов.

Он добавил, что помимо архитектурного многообразия и повышения эффективности использования площади здания целесообразно вкладываться и в более продуманную систему коммуникаций, чтобы в случае замены отслуживших элементов не приходилось с помощью экскаваторов вскрывать грунт и проводить ремонт открытым способом.

"Это, конечно, потребует дополнительных вложений, но зато они в полной мере окупятся в процессе эксплуатации этих коммуникаций. Все упирается в деньги и возможности инвесторов, хотя необходимо при этом менять и менталитет заказчиков", — заметил представитель Минстроя.

Говоря об улучшении транспортной ситуации в столице, Хашимов пояснил, что вопрос логистики и развития дорожной городской сети невозможно решить в отрыве от других проектов и без согласованного и четко продуманного генплана.

"Сейчас мы живем в новых реалиях, внедряются глобальные проекты — "безопасный город", "smart-city" и другие. Главное – взаимоувязать все эти процессы, а затем уже принимать конкретные меры по повышению эффективности транспортной среды. Думаю, прежде всего начать надо с развязок", — заключил замминистра.

Подробный комментарий Шухратхуджи Хашимова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.