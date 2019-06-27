Эксперт: хотелось бы, чтобы мигранты чувствовали себя как дома

Президент уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" Сергей Павленко рассказал о работе, проводимой для обеспечения комфортного проживания и работы мигрантов в Свердловской области РФ.

Если мигрант знает, куда обратится за помощью и своевременно получает ее, если созданы условия для комфортного его пребывания в стране, у него никогда не возникнет желания совершить преступление, заявил Сергей Павленко для Sputnik Кыргызстан.

"Мы не смотрим ни на национальность, ни на конфессию, мы смотрим на мигранта как на простого человека. Они приехали к нам заработать деньги, которые потом пойдут на родину, и благодаря этому их семьи будут жить в достатке", — сказал специалист.

Эксперт рассказал, как инициативные группы проводят встречи с мигрантами и диаспорами, оказывают правовую помощь, помогают узнать об истории и традиции региона России, куда те приехали на заработки.

В рамках такой работы, организовываются также культурные мероприятия для мигрантов и их детей, которые позволяют им социализироваться и наладить коммуникацию с местным населением, уверяет эксперт.