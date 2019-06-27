16:59 27 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Эксперт: хотелось бы, чтобы мигранты чувствовали себя как дома

Радио
Получить короткую ссылку
42 0 0

Президент уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" Сергей Павленко рассказал о работе, проводимой для обеспечения комфортного проживания и работы мигрантов в Свердловской области РФ.

Если мигрант знает, куда обратится за помощью и своевременно получает ее, если созданы условия для комфортного его пребывания в стране, у него никогда не возникнет желания совершить преступление, заявил Сергей Павленко для Sputnik Кыргызстан.

"Мы не смотрим ни на национальность, ни на конфессию, мы смотрим на мигранта как на простого человека. Они приехали к нам заработать деньги, которые потом пойдут на родину, и благодаря этому их семьи будут жить в достатке", — сказал специалист.

Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Ежегодно узбекские мигранты в РФ переводят $4 млрд на родину

Эксперт рассказал, как инициативные группы проводят встречи с мигрантами и диаспорами, оказывают правовую помощь, помогают узнать об истории и традиции региона России, куда те приехали на заработки. 

В рамках такой работы, организовываются также культурные мероприятия для мигрантов и их детей, которые позволяют им социализироваться и наладить коммуникацию с местным населением, уверяет эксперт.

Теги:
миграционный режим, мигрант, Нелегальная миграция, незаконная миграция, трудовая миграция, миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019" – фото
В воде не тонут, а в огне горят: уничтожение наркотиков - видео
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054