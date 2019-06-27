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Автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Эксперт о сборе за утилизацию: цены на авто вырастут на 7-10 процентов

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Автоэксперт Александр Добин рассказал, как введение утилизационного сбора в Узбекистане отразится на стоимости автомобилей.

В Узбекистане хотят внедрить сбор за утилизацию транспортных средств. Его плательщиками будут производители, а также компании и физические лица, которые завозят авто из-за рубежа.

"Утилизационный сбор оправдан, когда есть государственная схема, плавно подталкивающая потенциальных покупателей к систематическому обновлению автопарка. В этой схеме много условий: начиная от доходов населения и заканчивая социальной обстановкой", - считает Добин.

Эксперт приводит в пример Японию, где, чем старше машина, тем выше все пошлины и налоги на нее. 

"В Японии содержать пяти-шестилетнюю машину в несколько раз дороже, чем купить новую. Там этот утилизационный сбор работает: от поддержанных машин люди отказываются, чтобы не обременять себя лишними расходами. Соответственно, плата за новую машину обходится значительно дешевле", - подчеркивает он.

По его словам, в республике после внедрения сбора стоимость автомобилей вырастит на семь-десять процентов.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
налоги, Узбекистан, автомобиль



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