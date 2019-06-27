01:34 28 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Политолог Павел Фельдман
© ИСИП РУДН

Политолог: НАТО не будет возвращать России статус наблюдателя вслед за ПАСЕ

Радио
Получить короткую ссылку
34 0 0

ПАСЕ одобрила резолюцию, пригласив делегацию РФ участвовать в июньской сессии.

В связи с этим некоторые эксперты заговорили о возможности возвращения России статус наблюдателя в Парламентской ассамблее НАТО.

Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© Sputnik / Владимир Федоренко
Рокировка в ПАСЕ: Москва выигрывает противостояние

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов  Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik заявил, что подобное решение НАТО невозможно. 

"ПАСЕ - это все-таки европейский политический институт, и на него большое влияние оказывают страны, которые хотят с РФ развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество", - отметил он. 

Не благодаря, а вопреки: Россия возвращается в ПАСЕ - видео

По его словам, в число этих стран входят Германия и другие государства Южной и Восточной Европы. А НАТО, как подчеркнул эксперт, являются намного больше проамериканской организацией.

"Сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией", - сказал Фельдман.

Подробности слушайте в нашем подкасте. 

Теги:
Россия, НАТО, ПАСЕ



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Все о ситуации вокруг Атамбаева за 2 минуты
Что происходит сейчас в Кыргызстане - все о ситуации с Атамбаевым
Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054