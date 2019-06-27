Политолог: НАТО не будет возвращать России статус наблюдателя вслед за ПАСЕ

В связи с этим некоторые эксперты заговорили о возможности возвращения России статус наблюдателя в Парламентской ассамблее НАТО.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik заявил, что подобное решение НАТО невозможно.

"ПАСЕ - это все-таки европейский политический институт, и на него большое влияние оказывают страны, которые хотят с РФ развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество", - отметил он.

Не благодаря, а вопреки: Россия возвращается в ПАСЕ - видео

По его словам, в число этих стран входят Германия и другие государства Южной и Восточной Европы. А НАТО, как подчеркнул эксперт, являются намного больше проамериканской организацией.

"Сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией", - сказал Фельдман.

Подробности слушайте в нашем подкасте.