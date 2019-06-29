23:12 29 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Как это по-русски
Sputnik

Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (96)
34 0 0

85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой "Иван Васильевич", по мотивам которой Леонид Гайдай спустя сорок лет снял известную комедию.

Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Феофан, то фильм становится намного понятнее. Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (96)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Как проходит саммит G20 в Осаке - фото
Путин назвал встречу с Трампом на G20 хорошей и прагматичной
Путин: встреча с Трампом на G20 была хорошей и прагматичной
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054